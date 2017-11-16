В Новороссийске к началу декабря благоустроят 24 территории

На благоустройство городских дворов, парков и скверов выделили почти 300 млн рублей в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды».

Три дня жители Новороссийска в нескольких районах жили без воды из-за ремонтных работ на магистральном водоводе. И только 16 ноября специалистам удалось устранить поломки. Ремонтные бригады заменили 800 м ветхих труб на новые. Теперь вода должна прийти в каждый дом, говорят коммунальщики.

Положительные изменения ждут новороссийцев не только в водоснабжении.

«Эта программа позволит в течение пяти лет практически на всех территориях муниципального образования Краснодарского края навести порядок на общественных территориях и придворовых территориях. Замечательно, когда хороший въезд во двор, уложен новый асфальт, есть освещение, построена детская площадка», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Анатолий Вороновский.

Улицы Магистральная, Новороссийской Республики и проспект Дзержинского уже преобразились. Новые парки, игровые зоны во дворах многоэтажек и многое другое появится в 30 районах края.

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