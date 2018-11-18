В Новороссийске КамАЗ раздавил семь автомобилей

ДТП произошло вечером 18 ноября на 10-м километре автодороги Керчь — Новороссийск.

По предварительным данным, у КамАЗа отказали тормоза. Водитель не справился с управлением и столкнулся с семью автомобилями, которые ехали в попутном направлении.

В ДТП пострадал водитель КамАЗа, автомобили получили повреждения.

Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье», на 11-м километре автодороги А-290 временно затруднено движение транспорта в связи с ликвидацией последствий аварии.

На месте работают оперативные службы.

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