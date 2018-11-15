В Новороссийске крейсер «Михаил Кутузов» отремонтируют к 2020 году

Об этом заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Решен вопрос по проведению ремонта одной из жемчужин музея, артиллерийского крейсера «Михаил Кутузов». Я полагаю, в течение ближайших двух лет, когда мы завершим этот ремонт, экспозиция на крейсере вполне сможет затмить экспозицию на «Авроре»», — сказал Картаполов на научно-практической конференции «Море и флот», посвященной 310-летию Центрально-морского музея.

В конференции также принял участие главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев.

Крейсер «Михаил Кутузов» длиной 210 м и водоизмещением в 16 тыс. т был спущен на воду в 1952 году. Выполнял задачи в Средиземном море и Атлантике, совершил 15 дальних походов. Выведен из боевого состава в 1992 году, в 2001-м его доставили в Новороссийск, с 2002 года он работает как корабль-музей, сообщает «Интерфакс».

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