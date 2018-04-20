В Новороссийске легковушка на встречке въехала под зерновоз, водитель погиб

Авария произошла 20 апреля около 2:00 на трассе Краснодар — Верхнебаканский в районе поселка Горного.

По предварительным данным, 37-летний водитель ВАЗ-21074 ехал со стороны Новороссийска в сторону Крымска, выехал на встречную полосу и столкнулся там с грузовиком КамАЗ, который перевозил зерно. От удара легковушку разорвало на части, грузовик съехал с дороги и врезался в дерево.

«В результате аварии водитель легковушки от полученных травм погиб на месте. Водитель грузовика не пострадал», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Обстоятельства ДТП устанавливается.

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