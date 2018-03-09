В Новороссийске машина такси сбила двоих пешеходов

Авария произошла днем 9 марта на Кутузовском кольце со стороны улицы Магистральной.

Фотографии с места ДТП в соцсетях опубликовали очевидцы. По их словам, автомобили остановились перед пешеходным переходом, чтобы пропустить идущих по нему людей. В этот момент не успевший затормозить водитель машины службы такси, чтобы уйти от столкновения, выехал на встречную полосу и сбил пешеходов.

По словам очевидцев, двоих пострадавших госпитализировали с места аварии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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