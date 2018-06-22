В Новороссийске местный художник отреставрирует памятник «Хамсе»

На время строительства четвертой очереди набережной памятник демонтировали.

По словам начальника управления культуры города Вячеслава Матвейчука, памятный знак переместится в мастерскую члена Союза художников России, новороссийца Александра Суворова. За время пребывания на набережной скульптура подвергалась нападкам вандалов. На него также оказала воздействие морская среда.

Суворов выполнит полную реставрацию скульптуры. На нее нанесут специальный слой защитного антикоррозийного покрытия. Затем памятник займет прежнее место на новой набережной, сообщает «Официальный Новороссийск».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», установить памятник рыбе, спасшей послевоенный черноморский порт от голода, предложили в Новороссийске еще в 2011 году. Монумент был уже готов, но установить его решили только после реконструкции набережной. В ноябре 2016 года власти Новороссийска определились с местом установки памятника хамсе. Скульптуру 4 октября 2017 года установили на набережной Адмирала Серебрякова.

В октябре 2017 года вандалы испортили памятник хамсе. После этого его взяли под круглосуточное видеонаблюдение.

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