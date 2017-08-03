В Новороссийске микроавтобус съехал в кювет, восемь детей доставлены в больницу

Водитель автомобиля пытался уйти от столкновения с большегрузом с прицепом.

Авария произошла 3 августа на 13-м километре дороги Новороссийск — Керченский пролив. По предварительным данным, КамАЗ с прицепом ехал из города. Он резко затормозил, из-за чего его прицеп поменял траекторию и выехал на встречную полосу. Водитель микроавтобуса Mercedes, двигавшийся во встречном направлении, чтобы уйти от столкновения выехал на обочину и съехал в кювет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В микроавтобусе находилось десять человек: двое взрослых и восемь детей. Все несовершеннолетние доставлены в городскую больницу № 1 Новороссийска.

Установлено, что микроавтобус направлялся с детьми из лагеря «Горный родник» в Нальчик. За рулем был отец двоих несовершеннолетних, остальные дети ехали с ним по доверенности.

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