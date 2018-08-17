В Новороссийске минивэн насмерть сбил мотоциклиста

Авария произошла 17 августа в 10:50 на пересечении улиц Ленина и Борисовской в селе Цемдолина, рядом с остановкой «Кирилловский поворот».
Фото и видео очевидцы выложили в соцсеть.
По их словам, водитель минивэна поворачивал налево и не пропустил ехавшего прямо мотоциклиста. Автомобиль врезался в двухколесный транспорт.
По предварительным данным, от полученных травм мотоциклист скончался на месте ДТП, водителя автомобиля госпитализировали.
Обстоятельства аварии уточняются.
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