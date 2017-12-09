В Новороссийске мошенник обманул родителей абитуриентов на миллион рублей

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».

«В дежурную часть УМВД России по Новороссийску обратилась местная жительница с сообщением о том, что она стала жертвой мошенника. Заявительница пояснила, что познакомилась с мужчиной, представившимся сотрудником одного из силовых ведомств, который за денежное вознаграждение обещал помощь с поступлением ее сына в один из престижных военных вузов города Санкт-Петербурга. После того как женщина передала злоумышленнику более 200 тыс. рублей, он перестал выходить на связь», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники полиции установили личность предполагаемого преступника и задержали 22-летнего молодого человека по месту проживания в Новороссийске, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

При дальнейшей проверке полицейские доказали причастность подозреваемого еще к двум аналогичным случаям. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 1 млн рублей.

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