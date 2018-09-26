В Новороссийске мужчина лишился в примерочной шорт с деньгами

Подозреваемого в краже нашли и задержали.

В дежурную часть УМВД России по Новороссийску обратился житель республики Башкортостан. Он рассказал, что зашел в торговый центр за покупками, в магазине примерял одежду, на несколько минут вышел из примерочной, вернулся и не обнаружил на месте свои шорты, в кармане которых было около 20 тыс. рублей.

Сотрудники полиции опросили возможных очевидцев и установили, что к краже причастен 29-летний местный житель. Его задержали у него дома. Оказалось, что злоумышленник ранее похитил из обувного магазина две пары кроссовок, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемого поместили под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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