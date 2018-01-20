В Новороссийске мужчина погиб от отравления угарным газом

В поселке Гайдук в мебельном цеху 17 января два человека отравились угарным газом, один из них погиб.

Пострадавших нашли родственники погибшего: 52-летний мужчина скончался на месте, а его коллега была доставлена в больницу.

В здании был самовольно установлен отопительный газовый котел.

По предварительным данным, причиной происшествия стало неисправное газовое оборудование. Проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются сотрудники газовой службы, сообщает «Наша газета Новороссийск».

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