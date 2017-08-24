В Новороссийске мужчина украл медали у 93-летнего ветерана

В течение нескольких недель 27-летний житель Тульской области приходил к пенсионеру под видом работника одной из ветеранских организаций и крал награды.

В августе в полицию обратился 93-летний ветеран Великой Отечественной войны и сообщил о том, что у него пропали государственные награды. Выяснилось, что ордена и медали «За вклад в Победу», «Орден Отечественной войны II степени», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «Гвардия» были на кителе, который висел в коридоре в квартире ветерана, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По факту возбудили уголовное дело. Во время расследования похищенные награды нашли в антикварном магазине, их туда сдал неизвестный мужчина. Ордена и медали изъяли, после экспертных исследований их вернут ветерану.

Позже подозреваемого задержали, им оказался 27-летний приезжий из Тульской области. Оказалось, что мужчина несколько недель приходил к пенсионеру, представляясь работником одной из ветеранских организаций. Во время визитов злоумышленник похищал с висевшего в коридоре кителя ордена и медали.

Расследование продолжается, следователи устанавливают причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.

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