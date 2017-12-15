В Новороссийске мужчина вынес из квартиры соседа 1,8 млн рублей

Полицейские возбудили уголовное дело о краже.

В отдел полиции Южного района УМВД России по Новороссийску позвонил местный житель и рассказал, что из его квартиры пропали 1,8 млн рублей. На месте выяснилось, что накануне пострадавший пригласил в гости соседа. После застолья гость ушел, а через несколько дней хозяин не нашел свои деньги.

По подозрению в краже задержали ранее судимого 43-летнего мужчину. У него нашли 1,5 млн рублей похищенных денег. Подозреваемый сказал, что остальное он потратил. Оставшееся вернули владельцу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ. Мужчину поместили под стражу, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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