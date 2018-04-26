В Новороссийске мужчину и женщину посадили на 28 лет за сбыт «синтетики»

Приговор по делу о незаконном обороте наркотиков в апреле вынес Ленинский районный суд Новороссийска.

Следствие и суд установили, что в сентябре 2017 года 32-летняя местная жительница и ее 28-летний знакомый мужчина организовали преступную группу для сбыта наркотиков. Общая масса «синтетики», которую они сбыли вместе, составила 0,383 г. Они также покушались на сбыт 2,756 г наркотиков. Кроме того, женщина в группе с другим своим знакомым распространила 0, 066 г наркотиков.

Суд признал их виновными по всем эпизодам о незаконном сбыте наркотиков, покушении на сбыт в крупном размере организованной группой. Суд с учетом позиции гособвинителя транспортной прокуратуры и непогашенной судимости приговорил женщину к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима, а ее соучастника — к 15 годам колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник