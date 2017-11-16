В Новороссийске мужчину обязали возместить моральный ущерб медсестре

Краснодарская краевая общественная организация медработников подала исковое заявление о взыскании штрафа за моральный вред в пользу медицинской сестры.

В июле мужчину признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 115 УК РФ и назначили ему наказание в виде штрафа 40 тыс. рублей.

Специалисты краевой организации подали исковое заявление о взыскании штрафа в размере 35 тыс. рублей за причинение медсестре морального и материального вреда. Суд удовлетворил требование, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске в марте на центральной улице города в машине скорой помощи пациент напал на медсестру. Женщина получила несколько сильных ударов по голове. В отношении буйного пациента полицейские завели дело. С него взыскали штраф.

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