В Новороссийске на акции «Из рук в руки» участники обменяются детскими вещами

04 августа в 19:46

Во всех школах города-героя открылись бесплатные пункты, в которых родители учеников могут подобрать канцтовары, одежду, обувь для своих детей.

Взамен нужно принести старые вещи, из которых ребенок уже вырос.

«Очень удобно: каждое лето я прихожу и меняю — то брюки школьные подберу, то жилетку, потому что ребенок растет очень быстро. И свои вещи приношу, тоже кто-нибудь из родителей выбирает. Канцтовары также обычно покупать приходится по два-три раза в месяц. Такие пункты очень выручают», — сказала жительница Новороссийска Ольга Толстых.

«Форму подобрали здесь уже на следующий год, потому что наша форма нам стала мала», — поделилась участница акции Татьяна Олейник.

Такая акция проходит в школах Новороссийска уже пятый год подряд и пользуется большой популярностью. Обменяться школьными товарами можно будет до конца сентября.

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