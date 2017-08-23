В Новороссийске на берегу моря нашли тело 44-летнего мужчины

Погибшего обнаружили 22 августа около 6:00 на пляже в Широкой Балке.

Тело увидел сотрудник расположенной на берегу базы отдыха. По версии следствия, 44-летний местный житель приехал отдыхать. Он сидел на пляже и выпивал алкоголь, а после пошел купаться и утонул.

«На теле погибшего обнаружили следы, характерные для утопления. По факту произошедшего проводится доследственная проверка», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иветта Агаян.

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