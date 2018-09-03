В Новороссийске на дно моря опустят 15-тонную капсулу времени

Конструкцию изготовили на Новороссийском судоремонтном заводе.

После того, как 13 сентября 2017 года со дна моря подняли капсулу времени, которая пролежала там полвека, в городе-герое решили продолжить и стали собирать письма с разных частей страны. Всего собрали более 10 тыс. посланий.

Специальная комиссия отобрала самые интересные письма в будущее, 1 февраля их поместили в специальный цилиндр из латуни, который изготовили на Новороссийском судоремонтном заводе. Его размеры — 90 см в длину, в диаметре 20-22 см.

Капсулу времени необходимо герметично упаковать и опустить на дно моря. Этим займутся специалисты НСРЗ. Сначала емкость поместят в железный ящик, который после этого зальют битумной смолой, а затем получившийся контейнер вставят в бетонный куб и сверху также зальют бетоном.

Общий вес готовой конструкции превысит 15 т. Мероприятие по закладке капсулы решили приурочить ко Дню города, который пройдет 12 сентября.

Капсула времени будет храниться у подножия Суджукского маяка при входе в Цемесскую бухту. Ее достанут в 2067 году, сообщает «Официальный Новороссийск».

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