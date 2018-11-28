В Новороссийске на два года посадили уклониста от армии

В Краснодарском крае в ноябре осудили военнослужащего за неявку в срок без уважительных причин на службу.

По данным следствия, военнослужащий в/ч №89547, которая находится в Челябинской области, 14 июня 2016 года не явился в срок без уважительных причин на службу. С тех пор он больше двух лет — до 6 сентября 2018 г, жил в Саранске и в Анапе. Он проводил время по своему усмотрению и в органы власти и военного управления не обращался. После этого его задержали сотрудники полиции в Анапе, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе военного следственного управления СК РФ по Южному военному округу.

Возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 337 УК РФ о неявке в срок без уважительных причин на службу. Новороссийский гарнизонный военный суд признал его обвиняемого виновным и назначил ему два года лишения свободы в колонии-поселении.

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