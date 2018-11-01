В Новороссийске на фестивале хамсы выступит группа «Ногу свело»

Ежегодный «ХамсаФест» состоится 3 и 4 ноября.

Будут работать ресторанный дворик, «Рыбацкая деревня», ярмарка, детская и спортивная площадки. Пройдут мастер-классы и гастрономические конкурсы по приготовлению хамсы.

Ведущими станут Боня и Кузьмич. Специальный гость фестиваля — группа «Ногу свело». Первый день фестиваля завершился фейерверком, а второй — файер-шоу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе мэрии Новороссийска.

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