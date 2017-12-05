В Новороссийске на комбинате хлебопродуктов запустили новый элеватор

Объем хранения зерновых культур на территории Новороссийского порта увеличили до 240 тыс. т.

Ввод нового элеватора в Новороссийске — это завершение первого этапа комплексной реконструкции комбината. Объем хранения элеватора — 110 тыс. т.

«Реализованный проект — важный шаг по модернизации экспортоориентированной логистической инфраструктуры. Благодаря строительству новых портовых элеваторных мощностей и дальнейшему развитию инфраструктуры, Россия сможет существенно увеличить объемы экспорта зерна до 70-80 млн т в год», — отметил на открытии элеватора первый замглавы Минсельхоза РФ Джамбулат Хатуов.

Вице-губернатор Андрей Коробка подчеркнул, что данный проект является стратегическим для Кубани.

«Наши ежегодные урожаи уже достигли 14,7 млн т зерна. Поэтому для нас важно не только сохранить, но и расширить свои экспортные возможности. Увеличение мощностей «Новороссийского комбината хлебопродуктов» позволяет решить эту задачу за счет более доступной логистики, совершенствования инфраструктуры», — сказал заместителя главы региона.

В рамках модернизации «Новороссийского комбината хлебопродуктов» в городе появится 70 новых рабочих мест. Бюджеты всех уровней получат дополнительные доходы в виде налоговых и иных поступлений в размере 350 млн рублей в год. Ввод в эксплуатацию нового элеватора снизит логистическую нагрузку на транспортную инфраструктуру города. Увеличится количество обрабатываемых культур и будут формироваться полные судовые партии товара, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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