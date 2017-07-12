В Новороссийске на месте стихийной парковки появился сквер

Новую зеленую зону площадью 700 кв. м открыли в 13-м микрорайоне.

Через сквер проходит широкая аллея, вымощенная плиткой. Вдоль нее расположены клумбы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Новороссийска.

«Важно, что теперь эта территория — не проезжая часть, которая в таком густонаселенном районе представляет потенциальную опасность, а пешеходная зона. Здесь могут спокойно играть дети, отдыхать пенсионеры и прогуливаться горожане», — сказал глава Приморского внутригородского района Дмитрий Алферов.

Планируется, что новый сквер около дома на Видова, 165 в будущем соединят зеленой зоной от конечной остановки маршрута № 31 до ЖК «Мамайка». Глава Приморского района выразил уверенность в том, что местные жители поддержат это предложение.

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