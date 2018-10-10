В Новороссийске на оснащение пляжей видеокамерами потратят более 8 млн рублей

Об этом 10 октября сообщил глава города-героя Игорь Дяченко.

В Новороссийске собираются расширить и модернизировать систему общественной безопасности. Для этой цели планируют установить дополнительные камеры видеонаблюдения.

«Наплыв отдыхающих большой, все происходящее должно быть под контролем, на возникновение любых происшествий нужно реагировать оперативно, а лучше их не допускать», — сообщил на своей странице «ВКонтакте» Дяченко.

Видеокамеры будут размещены на всех городских пляжах, в том числе в поселке Мысхако и урочище Широкая балка. На это из городского бюджета выделят более 8 млн рублей.

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