В Новороссийске на площади Героев вместо старых деревьев высадят новые

Сейчас там идет санитарная уборка. Вырубке подлежит 21 дерево.

В управлении городского хозяйства Новороссийска пояснили, что деревья на площади Героев обследовали в мае по обращениям жителей. Межведомственная комиссия выявляла те экземпляры, которые нуждаются в обрезке сухих и сломанных веток, а также являются аварийными — имеют раскол или трещину на стволе, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Новороссийска.

В результате этой работы городское хозяйство получило порубочный билет. Сейчас специалисты проводят санитарную зачистку зеленых насаждений.

«Для Новороссийска площадь Героев — святое место. Туда приходят поклониться защитникам города, возложить цветы к «Стене памяти». Там проходят торжественные митинги по случаю знаковых событий и памятных дат. Поэтому мы следим за состоянием площади», — сказал мэр Игорь Дяченко.

Он добавил, что санитарная зачистка — необходимая мера, это вопрос безопасности. Взамен вырубленным деревьям в этом или следующем году высадят молодые саженцы.

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