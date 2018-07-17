В Новороссийске на пляже закрыли незаконные аттракционы

В июле несанкционированные аттракционы и тир выявили на пляже Алексино.
Мэр Новороссийска Игорь Дяченко поручил начальнику отдела по развитию курортно-туристического кластера Игорю Куликову разобраться в ситуации.
По словам Дяченко, город сдает пляжи в аренду, и уже арендатор обязан размещать развлекательные аттракционы и торговые точки только на законных основаниях.
«Если это не контролировать, то на пляжах начнут торговать спиртным, что недопустимо», — цитирует мэра «Наша газета Новороссийск».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани за лето провели 350 рейдов по безопасности водных аттракционов. Комиссия проверяет документы, лицензии и техническое состояние плавсредств. В Анапе уже оштрафовали нескольких владельцев.
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