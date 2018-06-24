В Новороссийске на расчистку города после ливня мобилизовали все службы ЖКХ

В городе 24 июня ликвидируют последствия сильного дождя.

На работу мобилизовали все специальные службы, подрядчики расчищают дороги, системы ливнеотведения. Работы ведутся во всех районах города.

В Приморском районе Новороссийска от стихии пострадали улицы Луначарского и Рязанская. Потоки воды принесли с гор ветки, грязь, щебень. Спецтранспорт вывозит мусор, разбирают и расчищают ливневки. По словам главы Приморского района города Дмитрия Алферова, утром специалисты ЖКХ вышли на расчистку улиц Герцена, Московской, Центральной, Молодежной, Гордеева, Видова, Рязанской. Всего задействовали пять единиц техники и около десяти человек. Вывезли более 30 куб. м грунта, мусора, веток. По данным на 14:42 расчистка ливневок от мусора завершена. Объекты соцсферы не пострадали.

Также продолжается уборка Южного внутригородского района. По информации главы района Татьяны Ворониной, от мусора, ила и грязи расчистили проспект Ленина, улицы Золотаревского, Куникова, Героев Десантников, Дзержинского. Восстановили восемь смытых дождем люков, прочистили ливневую канализацию от заносов, убрали ветки и шины.

«От оперативного дежурного нам поступило восемь адресов, где потребовалась откачка воды из подвальных помещений. Сейчас на всех объектах работают специалисты. Школы и детские сады не пострадали. Сложная ситуация в Алексино. Сейчас на месте работают специалисты водоканала и администрации Южного района. Завершаются работы по установлению дамбы из мешков с песком, чтобы в случае повторения, безопасность людей была обеспечена», — сказала Татьяна Воронина.

Всего в уборке в Южном районе города задействовано 26 человек и 12 единиц техники.

В Восточном внутригородском районе также завершают уборку. Тут было задействовано 12 единиц техники и 28 человек, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске в ночь на 24 июня выпала месячная норма осадков.

В Краснодарском крае 23 и 24 июня ожидаются дожди с градом.

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