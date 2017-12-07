В Новороссийске на развитие туркластера в 2018-2021 годах направят 7 млрд рублей

В Сети стартовал международный конкурс на разработку концепции развития туристско-рекреационного кластера в сфере делового туризма.

«Объем частных инвестиций в рамках первой очереди проекта составит 7 млрд рублей, срок ее реализации – 2018-2021 года», — сообщил представитель инвестора Михаил Коробов.

Заявки на международный конкурс архитекторов будут принимать до 22 января 2018 года, победителей определят 31 мая.

«Мы ожидаем не более 100 участников. Интересны команды из России, а также Скандинавии, Канады и Китая», — сказал руководитель оргкомитета конкурса Сергей Георгиевский.

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко добавил, что приоритетными направлениями развития города и привлечения инвестиций является развитие портового хозяйства, санаторно-курортной отрасли, агротуризма.

По его словам, проект туркластера включает в себя разработку концепции развития набережной Адмирала Серебрякова, благоустройство пляжа, скверов и бульваров, а также строительство объектов бизнес-туризма, санаториев, гостиничного и торгово-развлекательного комплекса.

Проект реализуют на принципах государственно-частного партнерства. Он позволит создать новые рабочие места в Краснодарском крае и увеличить объем номерного фонда Новороссийска, сообщает «Интерфакс».

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