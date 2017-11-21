В Новороссийске на таможне 2,5 года хранился бесхозный товар стоимостью 313 млн рублей

Новороссийская таможня передала в федеральную собственность 19 контейнеров с грузом.

В феврале 2015 года в порт Новороссийск прибыл товар «Воздухоразделительная установка в частично разобранном виде» в количестве 200 грузовых мест, расположенный в 19 контейнерах. Груз предназначался для одной из московских организаций. В течение 2,5 лет получатель не забирал товар. В его адрес выслали разъяснения таможенных норм и правил, а также документальную информацию об истечении сроков востребования имущества и предстоящей его передаче уполномоченной организации.

В августе 2017 года Ленинский районный суд Новороссийска вынес решение о признании груза бесхозяйным и передачи его в федеральную собственность. Грузополучатель решение суда обжаловать не стал.

Согласно документам, стоимость обращенного в федеральную собственность имущества составила более 313 млн рублей, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

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