В Новороссийске на время ремонта набережной демонтируют памятник хамсе

В городе начали реконструкцию четвертой очереди набережной.

Сейчас проводят подготовительные работы для оформления бетонных парапетов декоративной плиткой. Для безопасности жителей установили забор.

Вице-мэр Дмитрий Агапов сообщил, что на время реконструкции набережной демонтируют памятник хамсе. По его словам, монумент вернут на место сразу после того, как завершат работы, сообщает пресс-служба мэрии Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», установить памятник рыбе, спасшей послевоенный черноморский порт от голода, предложили в Новороссийске еще в 2011 году. Монумент был уже готов, но установить его решили только после реконструкции набережной. В ноябре 2016 года власти Новороссийска определились с местом установки памятника хамсе. Скульптуру 4 октября установили на набережной Адмирала Серебрякова.

В октябре 2017 года вандалы испортили памятник хамсе. После этого его взяли под круглосуточное видеонаблюдение.

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