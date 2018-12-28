ДТП произошло 27 декабря около 13:00 в районе 128-го километра трассы Краснодар — Верхнебаканский.
По предварительным данным, 21-летний водитель Geely выехал на полосу встречного движения и врезался в Opel, за рулем которого находилась 32-летняя женщина.
В результате ДТП пострадал 29-летний пассажир Opel, его госпитализировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю.
Обстоятельства аварии устанавливают.
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