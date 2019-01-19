ДТП произошло 19 января около 10:00 на улице Магистральной.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса Fiat сбил несовершеннолетнюю девушку в тот момент, когда она пересекала дорогу по пешеходному переходу.

«Пешехода с травмами госпитализировали. Впоследствии девушка скончалась в больнице», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

По словам очевидцев, которые выложили фотографии с места аварии в соцсети, девушка переходила дорогу с наушниками в ушах и не слышала, как по дороге едет на вызов с включенным спецсигналом и сиреной машина с эмблемой городской службы спасения.

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