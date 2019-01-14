В Новороссийске начал работать спортивный комплекс «Победа»

14 января в 20:45

Глава города Игорь Дяченко с учащимися школы № 22 и их родителями 14 января принял участие в открытии спортивного комплекса, объединяющего лукодром и теннисные корты.

Комплекс построили по краевой программе при поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Площадь спортзала составляет 442 кв. м, он соответствует всем современным требованиям. В нем есть душевые и созданы все условия для занятий физкультурой для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Хочу сегодня сказать спасибо всем, кто нам помогал в этой работе, прежде всего строителям. Благодарен лично директору общества с ограниченной ответственностью «Гогас» Аршалуйсу Гогоряну. Это благодаря вашим усилиям нам удалось в столь короткие сроки возвести этот объект», — цитирует мэра пресс-служба администрации Новороссийска.

Источник