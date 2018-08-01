В Новороссийске началась установка чугунных солнечных часов

Арт-объект поместили на пересечении проспекта Ленина и улицы Свердлова.

Монтаж часов начался 31 июля. Сверху они покрыты специальной антивандальной краской. Вес арт-объекта составляет около 5 т. Часы будут показывать точное время не только днем, но и ночью. Это будет возможно благодаря специальной подсветке.

Сейчас идут бетонные работы, на часах выставлено точное время. Затем приступят к укладке мрамора, установке подсветки и монтажу надписи «Город-герой Новороссийск», которая будет идти полукругом.

«Изготовление настолько больших солнечных часов было моей мечтой. Это эксклюзивная работа, таких часов нет больше нигде в мире. Я долго размышлял над проектом, думал, каким образом привязать новую достопримечательность к морской теме, ведь Новороссийск — город-порт. В итоге было решено использовать в композиции настоящие якорные цепи и якоря», — цитирует литейщика завода-изготовителя Андрея Ткаченко «Наша газета Новороссийск».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», согласно техническому заданию, часы изготовили по технологии чугунного литья. В мае были опубликованы эскизы чугунных часов.

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