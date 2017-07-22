В Новороссийске начали подготовку к строительству объездной дороги

Ее планируют построить в 13-м микрорайоне города, на участке от АЗС «Лукойл» до улицы Тобольского.

Дорога будет четырехполосной с бетонным покрытием. Ее общая площадь составит 22,5 тыс. кв.м, протяженность −1,7 км, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Новороссийска.

Начались подготовительные работы. Бригады электриков, газовщиков и ливневщиков занимаются переносом сетей с территории будущей дороги.

Для обеспечения безопасности дорожных работ в дальнейшем будут убираться воздушные линии газопровода, смещаться линии электропередачи.

Вернуться на ленту

Источник