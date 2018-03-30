В Новороссийске наградили победителей конкурса «Лучший ТОС»

30 марта в 19:51

Общественники в 2017 году соревновались в умении управлять многоквартирными домами или целыми кварталами.

Лучшие получили из рук председателя ЗСК Юрия Бурлачко дипломы и благодарственные письма с подписью главы Краснодарского края, а также денежную премию. За первое место субсидия из краевого бюджета составила более 530 тыс. рублей.

«Общественная работа всегда приносит плоды. Мы рассчитываем, что эта награда порадует ваших земляков, сможет воодушевить их и подтолкнуть к более активному участию в общественных делах. Именно поэтому призовой фонд конкурса периодически пересматривается в сторону увеличения. Сегодня общая сумма составляет без малого 47 млн рублей», — сказал Юрий Бурлачко.

Также от имени главы региона Вениамина Кондратьева общественников поблагодарил за плодотворную работу вице-губернатор Алексей Копайгородский. По его мнению, ТОС становятся эффективной единицей управления, во многом благодаря тому, что к работе привлекают молодых людей.

«Мы видим, что в органы ТОС с каждым годом поступает все больше и больше молодых людей. Через этот социальный лифт они переходят в главы сельских поселений, в депутатских корпус, принимают активное участие в политической жизни Кубани», — отметил заместитель губернатора Краснодарского края Алексей Копайгородский.

Чтобы грамотно управлять территорией, в ТОС собраны специалисты различных областей. По сути, это собрание собственников, которые вместе работают на улучшение жизни, своей и соседей.

«У меня очень дружный коллектив. За что бы я не взялась, у меня всегда есть человек такой специальности. Мы сами строим остановки, хотим сделать парк», — рассказала победительница конкурса Любовь Куркаева.

Одной из главных тем зонального собрания стало принятие резолюции. Перечень задач на 2018 год участникам совещания раздавали до начала встречи. Его единогласно приняли общим голосованием.

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