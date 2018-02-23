В Новороссийске наказали медиков за инцидент с лежащим на полу в больнице пациентом

23 февраля в 11:49

Городское управление здравоохранения провело служебное расследование.

По итогам проверки главный врач городской больницы № 1 получил выговор за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Также выговор получили заведующий отделением гнойной хирургии и старшая медсестра.

Уволена санитарка отделения гнойной хирургии.

В ближайшее время вопросы этики и деонтологии рассмотрят на заседании врачебной комиссии с привлечением общественности, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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