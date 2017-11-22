В Новороссийске напавшего на таксистку грабителя поймали по потерянному паспорту

Полицейские в ноябре раскрыли грабеж по горячим следам, возбудили уголовное дело.

В полицию Новороссийска обратилась женщина — водитель такси. Она рассказала, что выполняла заказ и везла клиента из Анапы в Новороссийск. Прибыв на место, мужчина отказался оплатить поездку, несколько раз ударил водителя, похитил 1,5 тыс. рублей из бардачка и скрылся.

Полицейские осмотрели машину и нашли личные вещи и паспорт, оставленные злоумышленником. Ориентировку разослали всем нарядам. Подозреваемого задержали на одной из улиц Новороссийска. Им оказался ранее судимый 34-летний житель Анапы.

Возбудили уголовное дело о грабеже, мужчину поместили под стражу. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Расследование продолжается.

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