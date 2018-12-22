В Новороссийске нашли 14-летнего школьника, который пропал около подъезда дома

Мальчик пропал утром 17 декабря. Ребенка нашли 22 декабря, он жив и здоров.

«Мальчика нашли 22 декабря в Новороссийске, он жив и невредим. Сейчас его везут к следователю на беседу», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске 17 декабря около подъезда своего дома пропал 14-летний школьник. Утром мать собиралась отвезти его в школу, мальчик вышел на улицу раньше нее и пообещал подождать у подъезда. Когда женщина вышла на улицу, то сына около подъезда не было.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник