В Новороссийске нашли пропавшую 16-летнюю девушку

Пропавшая 2 апреля студентка пришла на занятия.

Как сообщила директор Новороссийского социально-педагогического колледжа Екатерина Самарина, девушка 4 апреля появилась в учебном заведении. Она не приходила в колледж и не выходила на связь с родными из-за семейного конфликта.

Со студенткой и ее семьей проведут работу, сообщает интернет-портал «Новорос Стартап».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», девушка 2 апреля вышла из дома в 7:10 и отправилась в колледж. Чуть позже она прислала родителям сообщение, что боится возвращаться домой, и больше на связь не выходила.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник