В Новороссийске о непогоде сообщат с помощью серен

Оповещение проведут в 11:00 13 января в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Возможно усиление ветра до 35 м/с, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Новороссийска.

Городские власти также попросили жителей города без необходимости не покидать зданий и помещений, ограничить выход на открытую территорию и передвижение на личном транспорте.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», МЧС объявило экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных погодных явлений на 12-15 января.

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