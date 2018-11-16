В Новороссийске обнаружили подпольный цех с 9 тыс. бутылок алкоголя

Производство организовали в одном из заброшенных зданий возле железной дороги.
Подпольный цех выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Новороссийского ЛО МВД России на транспорте совместно с сотрудниками службы УФСБ по краю.
При обследовании помещения оперативники задержали предполагаемого организатора. Лицензий и необходимых разрешительных документов на производство алкоголя у местного жителя не оказалось. Также задержаны восемь иностранных граждан — уроженцы ближнего зарубежья.
Всего в ходе рейда обнаружили и изъяли 9 тыс. бутылок алкогольной продукции с поддельными федеральными марками, ящик с пробками, три рулона с акцизными марками и два рулона с этикетками для алкогольной продукции различного наименования. Образцы изъятого направили на экспертизу.
Возбудили уголовное дело о незаконном производстве и обороте этилового спирта и алкогольной продукции, сообщает пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте.
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