В Новороссийске обсудили нюансы туристского бизнеса

В семинаре приняли участие около 40 руководителей туристской отрасли города и ближайших курортных территорий.

Эксперты поделились со слушателями опытом в создании стратегии привлечения денег и клиентов, условий для организации отдыха людей с ограниченными возможностями здоровья, а также представили удачные примеры бизнес-планирования в гостиничном секторе.

Следующий подобный семинар планируют провести 14 сентября в Анапе. Предполагается, что в мероприятии также примут участие представители санаторно-курортного комплекса Темрюкского и Крымского районов.

Подробнее узнать о графике проведения бесплатных семинаров-совещаний можно в разделе «Помощь предпринимателю». Направить заявку на обучение – в отраслевые отделы администраций муниципальных образований, где будут проходить эти мероприятия, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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