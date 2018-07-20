В Новороссийске обсудили ситуацию с проблемными домами компании «Кубаньжилстрой»

Расширенное совещание по защите интересов обманутых дольщиков компании «Кубаньжилстрой» состоялось по поручению губернатора Вениамина Кондратьева.

Заседание провел первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.

Сначала представители руководства Новороссийска, силовых структур, нового инвестора — компании «Акстрой», службы судебных приставов, налоговой инспекции и ресурсоснабжающих организаций провели совещание в формате рабочей группы.

Представитель инвестора отчитался об уже проделанной работе и озвучил проблемные моменты, которые мешают бесперебойному процессу возведения долгостроев.

По информации «Акстроя», первым из проблемных объектов должен быть введен в эксплуатацию ЖК «Суджук Кале». При условии, что удастся оперативно решить вопросы с ресурсоснабжающими организациями, дольщики смогут заехать в свои квартиры уже в декабре.

Обсудили другие объекты, при строительстве которых тоже возникли сложности в отношениях с энергетиками, тепловиками, водоканалом, а также связанные с арестом земельных участков в рамках уголовного дела в отношении прежнего застройщика.

«Единолично решения по снятию арестов никто не примет. Но мы договорились о том, что в течение двух недель застройщик совместно с городской администрацией, силовиками и службой судебных приставов подготовит пакет предложений по данному вопросу, а также проведет необходимый комплекс мероприятий — оценит это имущество, подготовит все необходимые обоснования для снятия арестов. После этого я вынесу данный вопрос на совещание Межведомственной комиссии под руководством губернатора. Уверен, там мы сможем решить эти вопросы», — заявил Андрей Алексеенко.

Затем состоялась встреча с дольщиками. Они задали вице-губернатору вопросы.

Андрей Алексеенко заверил, что ситуация находится у него на постоянном контроле. О ходе работ и возникающих проблемах он регулярно докладывает губернатору.

«Мы стоим на защите интересов дольщиков — это приоритет работы администрации Краснодарского края. И все ЖК, которые по вине прежних застройщиков оказались проблемными, будут достроены. Уверен, что уже в этом году дольщики «Суджук Кале» отметят новоселье», — цитирует Алексеенко пресс-служба администрации Краснодарского края.

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