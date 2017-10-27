В Новороссийске обсудили взаимодействие национально-культурных объединений

Опытом муниципальной и региональной работы по вопросам взаимодействия с национально-культурными объединениями поделились представители власти Краснодарского края, общественники, активисты.

Место проведения семинара было выбрано неслучайно: в городе-герое бесконфликтно проживают представители более 100 национальностей.

«Это некая форма обучения, взаимодействия между собой, повышения квалификации в этой области. Представители муниципалитетов работают с крупными учеными Краснодарского края», — отметил заместитель директора департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Петр Халанский.

Эксперты говорили также о противодействии экстремизму. По мнению участников дискуссии, в регионе выстроена эффективная система безопасности. В каждом населенном пункте работает специальная комиссия.

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