В Новороссийске объявили кастинг телеведущих и телеоператоров

Муниципальное телевидение Новороссийска проводит кастинг телеведущих, тележурналистов, телеоператоров, инженеров видеомонтажа.

Требования для тележурналистов и ведущих: грамотная речь, хорошая дикция, умение писать тексты, приятная внешность, телегеничность. Возраст претендентов должен быть от 18 до 30 лет.

Телеоператорам и инженерам видеомонтажа необходимо иметь опыт работы и портфолио.

Записаться на собеседование можно по телефонам: +7 918 073 45 40, +7 952 815 51 40 (WhatsApp), резюме принимают на почту kirak@list.ru, сообщает пресс-служба мэрии города.

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