В Новороссийске опустили на дно моря капсулу с посланием в 2068 год

Городу-герою 12 сентября исполнилось 180 лет.

В честь Дня города местные жители заложили на дно Черного моря капсулу времени. Люди почти год собирали послания потомкам. Это не только письма с рассказами о современной жизни, но и фильмы, книги, памятные значки и другие мелочи, которые будут интересны жителям 2068 года.

Чтобы за 50 лет с капсулой ничего не произошло, ее герметично упаковали и залили в бетонный куб весом почти 20 т. В воду его погрузила спецтехника.

«Наш плавкран как раз подходит для этого мероприятия. Погода была хорошая — ни ветра, ни зыби. Справились на отлично», — отметил старший помощник плавкрана Алексей Витковский.

Капсулу погрузили на дно у подножия Суджукского маяка при входе в Цемесскую бухту. За этим процессом наблюдали больше 100 человек.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вес капсулы вместе с упаковкой составил 15 т.

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