В Новороссийске освятили новый Свято-Ильинский храм

Церемонию 2 августа провел епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност.

«Мы строили этот храм всем миром. Хочу выразить благодарность всем, кто принимал участие, кто внес в него свою посильную лепту — это наши неравнодушные граждане, депутаты городской Думы, предприниматели. Наверное, действительно, в таких благих делах помогают нам и высшие силы, и вера самих людей в свои дела», — сказал глава Новороссийска Игорь Дяченко.

Свято-Ильинский храм освятили в день памяти Святого Пророка Божия Илии.

«В Мысхако это единственный храм, и он был здесь очень нужен», — цитирует Дяченко пресс-служба администрации Новороссийска.

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