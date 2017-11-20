В Новороссийске освятили храм князя Александра Невского

Богослужение 19 ноября провел епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност.

В мероприятии приняли участие казаки Новороссийского казачьего общества, кадеты казачьего корпуса, учащиеся казачьих классов школы № 28 города Новороссийска. После церемонии глава Новороссийской епархии совершил божественную литургию в новоосвященном храме.

Указом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского протоиерей Василий Симора был награжден орденом Серафима Саровского III степени.

По окончании богослужения епископ Феогност обратился к молящимся со святительским словом. Он поблагодарил всех участвующих в строительстве за труды и поздравил местных жителей с освящением храма.

Для всех прихожан и паломников была организована общая праздничная трапеза, сообщает пресс-служба Новороссийской епархии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», храм святого благоверного князя Александра Невского открыли в декабре 2016 года в селе Цемдолина.

Александро-Невский приход был образован в 2006 году. Богослужения здесь начали совершать в привезенном железнодорожном вагоне. Одновременно началось строительство храма. Однако оно на некоторое время было приостановлено.

В 2011 году приход был зарегистрирован. В этом же году митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор назначил нового настоятеля прихода протоиерея Василия Симору. Строительство храма продолжилось с 2012 года.

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