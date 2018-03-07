В Новороссийске откроют гостиную милосердия

Ее открытие приурочат ко Дню памяти жен-мироносиц, который в этом году празднуется 22 апреля.

Гостиная разместится на улице Новороссийской республики. Она станет штабом сестер милосердия. В ней будут собираться женщины, которые хотят поделиться своим благополучием и принять участие в благотворительных акциях.

В гостиной откроют выставку в память о святой преподобномученице Елизавете Федоровне, основавшей Марфо-Мариинскую обитель для первых в России сестер милосердия. Она также основала под Новороссийском санаторий для раненых. В честь Елизаветы назвали сестричество и больничный храм в Новороссийске.

Строительные работы проводят священнослужители и курсанты Государственного морского университета имени Адмирала Ушакова, сообщает газета «Новороссийский рабочий».

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