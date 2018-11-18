В Новороссийске откроют лукодром и теннисный центр

Работы по подготовке к сдаче спортивной школы «Победа» подходят к концу.

Строительство ведут в две смены. Уже завершили укладку шестого слоя покрытия для теннисных кортов. Остались седьмой и восьмой слой.

Выполнили работы по разводке отопления, установке фанкойлов — системы нагрева и охлаждения воздуха, полностью готова электрика, сантехника и внутренняя отделка. Скоро в помещения лукодрома и крытого теннисного корта дадут тепло. Идут работы по благоустройству территории.

«Выехал на место и провел выездное совещание. По объему выполненных задач серьезно продвинулись. Поставил задачу готовить объект к сдаче, работы не останавливать», — передает слова мэра Игоря Дяченко «Наша газета Новороссийск».

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